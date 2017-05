Lamezia Terme, confiscata villa a esponente della \'Ndrangheta

LAMEZIA TERME, 26 MAGGIO - Una villa di un esponente di rilievo di una cosca della 'Ndrangheta è stata confiscata durante un provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme.

Ad emettere il provvedimento è stato il Tribunale di Catanzaro in seguito ad una richiesta della Procura antimafia di Roma. La villa, intestata ad un congiunto, vale circa trecentomila euro. Il valore della casa sarebbe decisamente più alto rispetto alle dichiarazioni dei redditi del pregiudicato.

Le indagini hanno evidenziato come il soggetto in questione, identificato anche come sicario, possa essere pericoloso per la società. Appartenente ad una delle cosche più temute della zona, ha compiuto più volte dei crimini davvero molto gravi.

Chiara Fossati

immagine da sienanews.it