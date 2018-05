Lamezia terme i VVF estraggono da auto ribaltata due anziani

LAMEZIA TERME 28 MAGGIO - Incidente stradale sulla SP che conduce alla frazione Gabella del comune di Lamezia Terme.

La vettura coinvolta una Renault 4 che per cause in corso di accertamento, perde il controllo e si ribalta su di un lato.

A bordo della vettura una coppia di anziani. I malcapitati estratti dall'abitacolo dalle unità vigilfuoco intervenute, venivano consegnati al personale Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Sul posto la squadra Vvf del distaccamento di Lamezia Terme che ha provveduto altresì a mettere in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale.