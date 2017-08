Lamezia Terme, un bimbo di 18 mesi annega nella piscina gonfiabile

LAMEZIA TERME, 31 AGOSTO - Un bimbo di diciotto mesi è morto annegato nella piscina gonfiabile che era stata posizionata nel giardino dai genitori per farlo giocare. Il piccolo si stava divertendo nel suo cortile, in una casa di Lamezia Terme, quando è caduto in acqua e non è più riuscito ad uscirne. Il bambino si chiamava Antonio.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Non appena i genitori si sono accorti che il piccolo non rispondeva più sono giunti tempestivamente sul posto gli operatori del 118. il loro intervento è però stato inutile: il bimbo era già morto.

Secondo le prime ricostruzioni dell’Arma della Stazione di Sant’Eufemia il piccolo stava giocando in giardino e con lui erano presenti anche i genitori. Al momento si trovano entrambi sotto shock e nelle prossime ore saranno sentiti dai carabinieri. La loro testimonianza sarà sicuramente significativa. Intanto la piscina è stata sottoposta a sequestro.

Chiara Fossati

immagine da ntacalabria.it