L\'amministrazione Trump potrebbe ridurre le importazioni di acciaio

WASHINGTON, 20 APRILE – I media statunitensi hanno divulgato la notizia di una ipotetica azione che verrà intrapresa dall’amministrazione Trump: bloccare o ridurre le importazioni di acciaio in America.

Secondo quanto riportato dai media stranieri, per intraprendere tale operazione, la Casa Bianca dovrà riproporre una legge del 1962. In questi giorni il presidente Usa dovrebbe porre la sua firma su un provvedimento per chiedere al dipartimento del commercio di cominciare una indagine per verificare se alcune importazioni possano essere considerate una minaccia per la sicurezza nazionale in base alle linee guida tracciate dal “ trade expansion act”. Se l’indagine dovesse sincerare tali minacce allora sarebbe possibile per il governo statunitense imporre sanzioni commerciali di emergenza.

Gli Stati Uniti avevano accantonato questa legge nel 1995, anno di nascita del Wto, World Trade Organization, organizzazione internazionale istituita allo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli stati membri, ed in aggiunta, deprimere l’utilizzo di sanzioni unilaterali.

Intanto, Trump non ha nascosto i suoi dubbi sull’organizzazione, definendo il Wto "un altro dei nostri disastri". La legge del 1962, in realtà, aveva lo scopo di segnare la fine dell'isolamento protezionistico degli USA, autorizzando la Casa Bianca a negoziare con i Paesi esteri la progressiva riduzione delle tariffe doganali.

