Lampedusa, fermato trafficante di uomini

LAMPEDUSA, 18 MARZO - Avrebbe torturato, seviziato e stuprato, a scopo di lucro, i migranti rinchiusi nella ‘safe house’ prima che partissero verso le coste italiane.

La polizia di Stato ha fermato un ventenne di origini ghanesi ritenuto un trafficante di uomini. L’uomo, sbarcato lo scorso 5 marzo a Lampedusa, è stato sottratto giorni addietro ad un tentativo di linciaggio da parte di alcuni immigrati che lo avevano riconosciuto.

Stando a quanto riferito dai migranti, essi venivano sottoposti a sevizie, anche in diretta telefonica con i propri parenti, ai quali veniva richiesto il pagamento di un riscatto per porre fine alle sofferenze dei loro cari. "Spesso collegava degli elettrodi alla mia lingua per farmi scaricare addosso la corrente elettrica" racconta una delle vittime.

"Porto ancora addosso i segni delle violenze fisiche subite, in particolare delle ustioni dovute a dell'acqua bollente che mi veniva versata addosso", ammette un’altra persona seviziata. Sulla base di simili racconti pervenuti, i pm hanno emesso un provvedimento di fermo. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta, al sequestro di persona, alla violenza sessuale, all'omicidio aggravato ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Luna Isabella

(foto da thutmose.blog.jp)