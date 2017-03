Lanciano, bambino rifiutato dalle scuole perchÃ© autistico, la madre:"ha diritto di studiare"

LANCIANO, 20 MARZO - "Auspichiamo una rapida soluzione della vicenda nel preminente interesse del bambino" con queste parole è intervenuto il sindaco di Lanciano riguardo al caso del bambino autistico di dieci anni che f non ha potuto iscriversi alle medie poiché rifiutato da tre diverse scuole del comune. Il sindaco ha previsto un incontro, nella giornata di domani, con la madre del minore e l'assessore alla Pubblica Istruzione.

La donna raccontando la vicenda ha reso noto che tre scuole medie su quattro hanno negato l’iscrizione al figlio. Il racconto della madre continua precisando i motivi che hanno precluso al figlio l’iscrizione in una delle scuole, cioè: la prima scuola, nonostante svolga numerose attività con bambini diversamente abili, non riuscivano a prenderlo in carico, mentre le altre due strutture scolastiche, molto più grandi, hanno respinto l’iscrizione una volta saputo che il bimbo era autistico, ha precisato la donna: “I dirigenti dicevano che c’erano troppi bambini diversamente abili nelle prime e che quindi non potevano prenderne altri. Ci sono numeri da rispettare dettati dai decreti ministeriali”. Infine, la madre ha affermato: "ha diritto di studiare come tutti gli altri bambini della sua età"

immagine da: videocitta.it

Caterina Apicella