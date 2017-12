Lanciavano sassi da un cavalcavia nel Barese: bloccati due ragazzi di 18 e 14 anni

CASAMASSIMA, 4 DICEMBRE 2017 - Due ragazzi di 18 e 14 anni sono finiti nei guai per aver lanciato dei sassi da un cavalcavia della statale 100 Taranto Bari, per fortuna senza arrecare gravi conseguenze agli automobilisti.

Alle 18:30 di ieri sera, è giunta una segnalazione al 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri di Gioia del Colle con una richiesta di intervento da parte di un automobilista il quale, guidando sulla statale 100 Taranto - Bari, aveva subito il danneggiamento del parabrezza del veicolo a causa di un sasso lanciato da un cavalcavia all'altezza di un centro commerciale.

La vittima, che procedeva sulla statale in direzione Bari, era riuscita a bloccare uno dei responsabili, un bracciante agricolo diciottenne incensurato del posto, ed è riuscita a notare anche che un altro ragazzo si era dato alla fuga.

Il primo responsabile è stato immediatamente preso in consegna da una pattuglia della Stazione di Casamassima, nel frattempo sopraggiunta sul posto, mentre le immediate indagini avviate dai militari hanno consentito di risalire a un quttordicenne, che è stato rintracciato presso la sua abitazione ed accompagnato in Caserma insieme ai suoi genitori.

Il successivo sopralluogo ha permesso di rinvenire due pietre sul muretto di cemento che sostiene la rete di protezione del cavalcavia dal quale era stato lanciato il sasso in direzione dei veicoli in transito.

Per il maggiorenne, colto in flagranza di reato, è scattato l'arresto e si trova attualemnte ai domiciliari. Per il minorenne, invece, è scattata la denuncia a piede libero. Per entrambi l'accusa è pesante: tentato omicidio, danneggiamento di veicolo e attentato alla sicurezza dei trasporti.

I militari, inoltre, stanno svolgendo ulteriori indagini per verificare le responsabilità dei due ragazzi in un episodio analogo, avvenuto la mattina del 21 novembre scorso. Dallo stesso cavalcavia venne lanciata un pietra che danneggiò il parabrezza di una Renault Scenic in transito, anche in quella occasione senza gravi conseguenze.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it