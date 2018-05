Lara Saint Paul è morta a 73 anni

BOLOGNA, 8 MAGGIO - Si è spenta questa mattina all'età di 73 anni Lara Saint Paul. La cantante era ricoverata da tempo all'hospice di Casalecchio di Reno. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la sorella Loredana.

Silvana Areggasc Savorelli - vero nome della donna - era nata nel 1945 a Fusignano (Ravenna), da padre romagnolo e madre eritrea. Il successo arrivò nel 1968 al Festival di Sanremo, quando si esibì con Louis Armstrong. Da quel momento l'ascesa televisiva fu immediata: 'Quelli della domenica', 'La domenica è un'altra cosa', 'Canzonissima', ancora Sanremo. Concerti in Europa, in America e amicizie con i più grandi della musica: Ray Charles, Stevie Wonder, Frank Sinatra. Negli anni Ottanta Lara Saint Paul lanciò l'Aerobic Dance in Italia.



Nel 2011 la cantante citò in giudizio l'azienda farmaceutica Bayer perchè, sosteneva, la pomata Lasonil le aveva provocato lesioni gravi; nel 2017 scoprì di avere un tumore all'intestino. La donna godeva dei benefici della legge Bacchelli (un fondo pubblico a favore di cittadini illustri che versino in stato di necessità).

fonte immagine today.it



Danilo De Rosa