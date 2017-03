Lascia il figlio in auto per andare a in discoteca, arrestato

TORINO, 6 MARZO - Ha lasciato il figlio di 12 anni in macchina, in un parcheggio isolato di Santena, nel Torinese, per andare a ballare in discoteca. Un autotrsportatore di 35 anni e' stato arrestato per questo dai carabinieri con l'accusa di abbandono di minore.

I militari, intorno alle due di ieri notte, si sono avvicinati all'auto con il motore acceso e chiusa a chiave, accorgendosi che un bambino stava dormendo sul sedile posteriore. Il giovane ha dichiarato ai carabinieri che il padre, intorno alle 22, gli aveva detto di stare tranquillo e di riposare in macchina.L'uomo e' stato rintracciato alle 3 e mezza di notte all'interno di una discoteca di Santena e tratto in arresto. Il minore e' stato affidato alla zia paterna.