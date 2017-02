L\'ASD BAILA sbanca all\'undicesimo trofeo New Hoolywood dance

CATANZARO 06 FEBBRAIO - Oltre 1200 ballerini provenienti da diverse scuole di danza da tutta la Calabria per moltissime e coloratissime esibizioni. Numeri davvero importanti che hanno animato per due giorni consecutivi questo concorso che è giunto alla sua 11^ edizione, ospite il 04- 05 febbraio 2017 a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro nel teatro “otto ciclisti lametini”.

Numerose coreografie in diverse discipline nelle quali tutti i numerosi ballerini, dai più piccoli ai più grandi, hanno potuto provare la gioia di calcare le tavole del palcoscenico assaporando l’atmosfera e l’emozione del teatro.

Anche quest’anno ASD BAILA di M. Luisa Scozzafava ha raccolto i suoi frutti mietendo tanti successi in termini di qualità delle esibizioni, ottenendo 6 primi posti, 6 secondi posti e 1 terzo posto, tutto ciò ha suscitato la soddisfazione delle maestre M. Luisa Scozzafava e M. Cristina Casaccio e l’entusiasmo dei ballerini che si sono sfidati mettendo al primo posto l’amore e la passione per la dan(za, sognando il podio desiderando di competere e confrontarsi in un ottica di crescita e miglioramento delle proprie abilità.

Unite in un solo grido” AD MAJORA SEMPER” ASD Baila





(notizia segnalata da Angelo Parrotta)