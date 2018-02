Latina, Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

LATINA, 28 FEBBRAIO- Un appuntato dei carabinieri di 43 anni, Luigi Capasso, ha sparato alla moglie con la pistola di ordinanza e poi si è barricato in casa con le figlie. Sono tre i colpi di pistola che avrebbero raggiunto la donna di 39 anni, Antonietta Gargiulo, operaia dello stabilimento Findus di Cisterna, alla mandibola, alla zona cervicale e all'addome. Il fatto è avvenuto a Cisterna Latina dove l'uomo risiede con la famiglia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Latina e il colonnello Gabriele Vitagliano si è recato sul posto.

L'appuntato, in servizio a Velletri, si è barricato in casa con le due figlie di 14 e 8 anni. I militari stanno tentando di convincere l'uomo a liberare le bambine, lasciare la pistola e abbandonare l'appartamento. L'ingresso al palazzo è stato interdetto e il gas chiuso per precauzione. Il fatto è avvenuto stamattina presto intorno alle 5, fra i due è in corso la separazione. Secondo la nuova ricostruzione il carabiniere che aveva appena concluso il suon turno avrebbe aspettato la moglie, che stava per andare a lavoro, davanti il garage dell'abitazione per poi spararle. Sarebbero cinque i colpi esplosi contro la donna e due quelli che l'hanno raggiunta.

Poca fa una donna, amica della vittima, è stata fatta entrare all'interno dell'abitazione con un giubbotto anti proiettile per cercare di convincere l'uomo a uscire e a liberare le figlie.

La donna è stata immediatamente trasportata all'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza ed è in condizioni gravi, ma stabili. Il carabiniere è ancora barricato in casa con le due bambine in ostaggio. Sulla scena vi è il comandante provinciale Antonio De Vita insieme agli artificieri e altri corpi speciali. Ha raggiunto il luogo anche il parroco della zona.

Il magistrato Giuseppe Bontempo sta trattando con l'uomo cercando di farlo desistere, le figlie risultano essere ancora vive. In zona anche un elicottero dell'Arma, che è atterato vicino l'abitazione dopo un sorvolo a bassa quota. Nei pressi della palazziona anche un furgone con del materiale.

I vicini di casa, che abitano sullo stesso pianerettolo, hanno dichiarato di non sentire più le voci delle bambine. Il fatto è stato confermato dai carabinieri. Il colonello Vitagliano ha detto ai giornalisti: "temiamo per il peggio, ma non possiamo aggiungere altro". Le trattative sono ancora in corso.

Federica Fusco