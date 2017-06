Latina, incidente su pista per Max Biaggi: è grave

LATINA, 9 GIUGNO - Apprensione per Max Biaggi: il pilota si è schiantato a Latina - sulla pista del Sagittario - nel corso delle prove degli internazionali di Supermoto, previsti per domenica 11 giugno. Stando a quanto si apprende, il quarantacinquenne è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e subito dopo trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

Sono tuttora in corso vari accertamenti per stabilire l'entità dei traumi. Il pilota, da quanto riportano le agenzie di stampa, avrebbe riportato un trauma toracico. E' vigile e cosciente e, soprattutto, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è stata resa nota direttamente dall'infortunato, che ha spiegato ai medici di avvertire dolore nella zona interscapolare. Nel mentre, oltre alla Tac seguiranno accurati controlli neurologici. Nel nosocomio è da poco giunta la compagna del pilota, quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale di Superbike.

Luigi Cacciatori

Immagine da motoblog.it