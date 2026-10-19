Lavoro a Cinquefrondi, pubblicata la graduatoria per l'assunzione di un manovale
Il Centro per l'Impiego di Gioia Tauro, nell'ambito del Settore 7 dedicato alla Rete dei Centri per l'Impiego, ai Servizi al Lavoro e al Collocamento Mirato, ha pubblicato l'approvazione della graduatoria definitiva relativa a una procedura di avviamento a selezione presso il Comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.
La procedura si basa sugli articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplinano le modalità di assunzione nelle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici competenti.
Il posto di lavoro e il profilo richiesto
L'opportunità riguarda l'assunzione a tempo parziale, con un impegno di 18 ore settimanali, e a tempo indeterminato di una sola unità di personale. Il profilo professionale previsto è quello di manovali e personale non qualificato addetto alla costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche, identificato con il codice ISTAT 8.4.2.2.0. L'inquadramento avverrà nell'Area degli Operatori secondo il CCNL Funzioni Locali.
A chi è riservata la selezione
Il bando è rivolto esclusivamente ai tirocinanti di inclusione sociale, ex percettori di mobilità in deroga, come stabilito dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e recepito con la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 29 ottobre 2018.
La normativa di riferimento include anche il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente aggiornato dall'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Graduatoria definitiva e prossimi passi
Con l'approvazione della graduatoria definitiva, si conclude la fase di valutazione delle candidature. I partecipanti possono ora consultare la propria posizione e attendere le comunicazioni ufficiali da parte del Centro per l'Impiego di Gioia Tauro in merito all'avviamento al lavoro presso il Comune di Cinquefrondi.
Per ulteriori dettagli, è possibile rivolgersi direttamente agli sportelli del CPI o consultare il sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove è pubblicato l'atto numero 17671 del 19 ottobre 2026.
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