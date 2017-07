Lavoro, Istat: sale all\'11,3% la disoccupazione a maggio

ROMA, 3 LUGLIO - Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è salito all'11,3%, con un incremento di +0,2 punti rispetto al calo di aprile.

A comunicarlo sarebbero state le prime stime dell'Istat, che per il mese di maggio avrebbe considerato circa cinquantuno mila occupati in meno rispetto ad aprile e centoquarantuno in più rispetto maggio dello scorso anno.

Risalito anche il tasso di disoccupazione giovanile che nel mese di maggio ha riscontrato un aumento del +37%, con un incremento di +1,8 punti rispetto aprile 2016.

Secondo il calcolo del tasso di disoccupazione sarebbero esclusi i giovani inattivi, spesso studenti che non cercano occupazione e non sono occupati. L'incidenza del +0,4 punti in più rispetto aprile riguarderebbe invece i giovani, con un'età compresa tra quindici e ventiquattro anni.

I dati registrati nel mese di maggio non coinvolgerebbe invece la crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente passata al +0,3%, sviluppo definito con l'aumento dei dipendenti permanenti e a termine dell'età compresa tra i trentacinque e i quarantanove anni.

Inoltre, secondo i dati Istat, la stima degli occupati nel mese di maggio 2017 risulterebbe in calo dello 0,2%, in riferimento al mese di aprile.

Alessia Terzo

Immagine da labparlamento.it