Lavoro: Tante domande, alcune risposte - Sulla via di Damasco Rai2

ROMA - Lavoratori che sfidano la crisi. A Sulla Via di Damasco (programma di Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti), sabato 5 Maggio, alla ore 7.45, le storie di lavoro ritrovato di Gianluca, Paolo, Roberto e Claudio, che dalla crisi della loro fonderia, nel veronese, hanno tratto la linfa per far ripartire impianti ed occupazione, investendo sulle proprie capacità e sull’amicizia.

La puntata è, quindi, un viaggio nel mondo del lavoro che inizia a Verona, tra quei lavoratori che hanno avuto il coraggio di fare il passo di diventare titolari della propria fabbrica, per arrivare fino in Calabria (nel cuore della Locride), con le testimonianze di alcuni esponenti de , rete di imprese che si oppone alle mafie con la forza del noi, promuovendo lavoro vero nel segno dell’efficacia e della qualità, in settori strategici, quali il biologico, l’alta moda ed i servizi socio assistenziali.Storie di solidarietà e di dignità con un comune denominatore: il valore sociale ed economico della cooperazione quale migliore antidoto alla disumanizzazione del lavoro. Accompagnerà la puntata ilsociologo ed economista dell’Università Cattolica di Milano, che fornirà alcune possibili soluzioni per conciliare lavoro, crescita e sicurezza.

Don Francesxco Cristofaro