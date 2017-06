Lazio. Aperte le candidature al XIII concorso di bellezza "Notte per una stella"

ROMA, 17 GIUNO - Riparte il concorso nazionale di bellezza dedicato alla bellissima Alessandra Gabrielli, scomparsa 12 anni fa in seguito ad un tragico incidente. L’evento è il frutto dell’impegno costante della associazione culturale Echo Management e del suo presidente, Ettore Ferrara, organizzatore di eventi ed attore. Anche quest’anno, oltre ai tre quadri moda Elegante, casual e costume da bagno, ci saranno diversi intrattenimenti musicali, ideati da Maddalena Salvadego, figura simbolica in ogni edizione, perché particolarmente legata alla memoria dell’amica Alessandra.

Federica Roma invece, voce delle MoonSister, che da anni collabora attivamente con l’organizzazione della serata, sarà impegnata in veste di copresentatrice. Non mancheranno gli interventi tecnici del giurista Mario Di Sora e del criminologo Marco Strano, il quale da almeno otto edizioni interviene assiduamente per lanciare il messaggio fondamentale sulla sicurezza stradale. Saranno presenti anche altri ospiti dello spettacolo e dello sport. Tornerà infatti, sul palco di “Notte per una stella”, l’attore Claudio Bondatti, reduce dalla fiction “Onore e rispetto”, attualmente impegnato sul set in Sicilia e, direttamente da Uomini e Donne, il big d’eccezione Sossio Aruta, ex calciatore del Frosinone. Risate garantite con Ghetti e Baldieri, noto duo comico del programma Colorado, scoperti da Diego Abatantuono nel suo programma “Eccezionale Veramente”.Tanti i premi in palio: da un viaggio per due persone ai gioielli offerti da marygold, un corso di guida sicura, abbonamenti in palestra, pulizie e sbiancamenti dentali offerti dalla Bludental clinique, oltre alla concreta possibilità conquistare la giuria e lavorare nel mondo dello spettacolo. Ricordiamo quindi cosa serva per la partecipazione al concorso: aver compiuto 15 anni d’età, una bella presenza, voglia di divertirsi, tenendo sempre presente la preziosa eleganza di Alessandra Gabrielli. Per informazioni ed iscrizioni basta andare sulla pagina facebook “Notte per una stella” o contattare l’organizzazione al 348 59 35566, via mail: juniorettore@gmail.com. Appuntamento fissato a sabato 1 luglio presso fontana Pitta a Ferentino.