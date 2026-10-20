Lazio, Fabiani elogia Gattuso: un gladiatore alla guida della squadra

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Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato dichiarazioni ai canali ufficiali del club per commentare l'operato di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste. Fabiani ha voluto sottolineare come l'arrivo dell'allenatore calabrese sia stato quasi naturale: "Con Gattuso c'è sempre stata nell'aria l'idea di approdare alla Lazio ed è nata all'indomani della separazione con Sarri, è bastata una stretta di mano". Un incontro, quello tra il tecnico e la società, che ha portato a un'intesa immediata e a un rapporto solido.

Le qualità di Gattuso secondo Fabiani

Il dirigente ha poi elogiato le capacità di Gattuso, definendolo "un allenatore di grandissime capacità, soprattutto morali". Secondo Fabiani, il carattere combattivo del tecnico si riflette sulla squadra: "A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere, è un gladiatore, da battaglia. Questa squadra sta divertendo, appassiona e ha idee chiare. I ragazzi stanno incarnando il suo spirito battagliero, stanno prendendo molto da lui". L'ex centrocampista del Milan ha saputo trasmettere i suoi valori al gruppo, incarnando umiltà e senso del sacrificio, qualità che lo rendono "un uomo d'altri tempi".

Il primato in classifica e l'invito alla prudenza

Nonostante il primo posto in campionato con 19 punti, Fabiani invita a mantenere i piedi per terra: "Diciannove punti in classifica possono essere tanti, ma anche pochi. C'è stato un avvio di campionato importante, ma non significa nulla, la strada è molto lunga e di insidie ce ne saranno tantissime". Il direttore sportivo ha poi aggiunto: "Andare a Torino e vincere non capita tutti i giorni, ci godiamo questo bel momento, ma invito tutti alla moderazione. Conta ciò che faremo domani, non ciò che si è fatto ieri". Infine, uno sguardo al futuro immediato: "Già sabato ci sarà una partita difficile, forse la più complicata tra tutte quelle che abbiamo affrontato".

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Le parole di Fabiani confermano la fiducia della società nel lavoro di Gattuso, ma anche la consapevolezza che il cammino in Serie A è ancora lungo e ricco di ostacoli. La Lazio sembra aver trovato in Gattuso un condottiero capace di unire grinta e umiltà, due ingredienti fondamentali per affrontare le sfide che verranno.