Lazio-Roma: tutto pronto per la semifinale di andata

ROMA, 1 MARZO - Cresce l'attesa nella capitale per il secondo derby di stagione. Dopo il trionfo biancoceleste per 1-0 nella finale del 2013, stavolta Lazio e Roma si affronteranno nell'incontro valido per l'andata delle semifinali. La vincente troverà chi tra Juventus e Napoli trionferà nell'altro scontro, il cui primo round si è concluso 3-1 per i bianconeri.

Sul fronte Laziale l'allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa ha ribadito la forza del proprio gruppo: "non è un caso che abbiamo cinquanta punti in campionato" ha affermato, sottolineando poi come un doppio confronto richieda un approccio differente rispetto ai turni precedenti, disputati su gara secca. "La Roma è favorita", ha proseguito il mister biancoceleste, "ma noi giocheremo a testa alta, consapevoli di aver centrato una semifinale molto ambita da squadre di tutte le categorie".

Per Spalletti, invece, il derby "vale triplo, per la gara in sè, perchè fa accedere ad una finale a Roma e perchè è importante per i tifosi". L'allenatore giallorosso ha inoltre dedicato un passaggio della sua conferenza a Radja Nainngolan, devastante nelle ultime cinque giornate di campionato: "Nainngoann è l'evoluzione della specie calciatore, se hai 10 Radja puoi schierarli anche senza ruoli". Il tecnico ha infine comunicato che se anche oggi starà bene, Emerson sarà del match.

La cornice della partita sarà, ovviamente, l'Olimpico. Due però le notizie di rilievo. In primo luogo il derby si giocherà in notturna, come non accadeva da tempo: per ragioni di ordine pubblico, infatti, le ultime stracittadine si erano sempre disputate ad ora di pranzo. Ancora più importante la seconda novità, in quanto verranno parzialmente eliminate le barriere che separano a metà le curve. Prova di maturità dunque non soltanto per le squadre in campo, ma anche per le tifoserie.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Perotti, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti

Paolo Fernandes



Foto:superscommesse.it