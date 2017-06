Istat: crescita del Pil in rialzo

MILANO, 01 GIUGNO - L'Istat rivede in netto rialzo la crescita del Pil, che nel primo trimestre del 2017 aumenterebbe dell'1,2% su base annua, superando di gran lunga le stime preliminari che prevedevano un rialzo pari all’0,8%.

Si tratterebbe dell'incremento più consistente dal quarto trimestre del 2010. La crescita rispetto al trimestre precedente è stata dello 0,4%, mentre sale allo 0,9% la crescita acquisita del Pil per il 2017. La revisione, stando a quanto riferisce l'Istat, sarebbe la conseguenza dell'integrazione nei dati della buona performance dei servizi.

Nello specifico, nel primo trimestre si sarebbe registrata una crescita dello 0,5% dei consumi finali nazionali e un calo dello 0,8% degli investimenti fissi lordi. A livello congiunturale, l'Istituto analizza l'andamento della spesa delle famiglie sul territorio nazionale, sottolineando che gli acquisti di beni durevoli sarebbero aumentati dell'1,8%.

L'Italia rimarrebbe comunque indietro rispetto alla media dell'Eurozona: il Pil sarebbe aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 1,7% rispetto allo stesso trimestre del 2016. Nel primo trimestre, in termini congiunturali, il Pil sarebbe aumentato dello 0,6% in Germania, dello 0,4% in Francia, dello 0,3% negli Stati Uniti e dello 0,2% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si sarebbe invece registrato un aumento del 2,9% in Germania, del 2% negli Stati Uniti e nel Regno Unito e dell'1% in Francia.

Luna Isabella

(foto da immagine avis.it)