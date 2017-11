Le aspre critiche di Floriana al GFVip. Evento targato Riverso da Megna-(Video)

CATANZARO24 MAGGIO - La gioielleria Megna di Catanzaro si fa protagonista di uno degli evento più importanti al mondo: il Black Friday, giornata dedicata agli sconti su tantissimi prodotti e tra questi si posa lo sguardo anche su gioielli e charme come quelli marchiati Riverso, l’orafo calabrese autore della rinomata ed apprezzata linea “Albero della Vita”.

Ospite e commessa d’eccezione della serata la vincitrice del “Grande Fratello 2003” Floriana Secondi che, ai nostri microfoni non si è risparmiata in fatto di critiche riguardanti lo show di picco di Canale 5 nella seconda edizione con la variante “VIP”.La vincitrice romana della terza edizione ha voluto marcare le oscenità riportate nella trasmissione di quest’anno come anche la scelta di portare nella casa più spiata d’Italia personaggi del mondo dello spettacolo definendoli “vip” «innalzandoli ad una posizione che a molti non spetta». Il messaggio che la Secondi ha lanciato ai giovani è quello di studiare e lavorare spiegando anche la sua posizione attuale nel mondo lavorativo.Grande rapporto d’amicizia, oltre che con la presentatrice Barbara d’Urso, anche con il maestro Riverso del quale apprezza notevolmente i gioielli. Proprio con quest’ultimo abbiamo approfondito progetti futuri e idee della maison.

A breve video intervista con Floriana e il maestro Riverso