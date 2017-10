Le bellezze del parco nel nuovo videoclip di Massi Lepera

CATANZARO, 31 OTTOBRE 2017 - La città di Catanzaro diventa ancora una volta set prediletto del cantautore Massi Lepera e del suo nuovo videoclip musicale.

Nello specifico, è il parco della Biodiversità Mediterranea, il polmone verde cittadino, il vero protagonista delle riprese che hanno portato all’uscita videografica de “Il trionfo della banalità”, bonus track tratta dall’album “Nessuno è perfetto”, il disco pubblicato nello scorso maggio e che ha riscosso già buoni successi: tra i tanti, il servizio su Rai 3, la promozione in iniziative e concorsi nazionali e l’uscita in radio di alcuni singoli, come Il risveglio di maggio e Giramondo.

La pubblicazione del disco, tra l’altro, era già stata anticipata dalla diffusione di simili videoclip musicali, nei quali, quasi sempre, era stato messo in rilievo il capoluogo regionale, soprattutto attraverso le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche. Il parco, inoltre, aveva già offerto degli scorci paesaggistici interessanti nel videoclip “Il risveglio di maggio”. Ma adesso è tornato in maniera più calzante e quasi straniante nelle riprese del nuovo lavoro, che si prospetta completamente differente rispetto ai precedenti.

Innanzitutto, Lepera ha voluto inaugurare, all’interno del suo album, caratterizzandone al contempo l’unicità, un brano che ha magistralmente combinato insieme musica e poesia, proprio per sottolineare l’importanza della composizione poetica all’interno della sua produzione. Del resto, oltre ad essersi segnalato spesso in numerosi concorsi nazionali di poesia, il cantautore è anche autore di due raccolte di aforismi e poesie (“Cammino attraverso l’esistenza”, 2013, e “La forza dell’esperienza”, 2015), a dimostrazione del fatto che questa sia una componente fondamentale del suo lato artistico.

E quale migliore location del parco per offrire la giusta cornice a un tale intento? Un parco che, d’altra parte, non si svela immediatamente nelle proprie peculiarità davanti all’obiettivo, guidato da Ilenia Lepera. I lati più atipici e quasi inusuali, eppure molto suggestivi e naturalistici, sono stati infatti messi in rilievo da Lepera, per creare quell’effetto di isolamento e voglia di stare soltanto a contatto con la natura, affinché ci sia per il protagonista spazio concesso alla riflessione e ai pensieri. Pensieri che attraversano, poi, l’intero testo poetico, che funge da fulcro inestricabile del brano, incentrandosi su uno degli argomenti che forse oggi vengono trattati con più superficialità: la banalità e il conseguente rischio dello sfaldamento di ogni valore umano.

Insomma, un altro importante tassello all’interno di un percorso musicale che, nonostante non facile, porta lentamente i suoi frutti, incentivando i talenti nostrani e promuovendo al contempo i luoghi e le bellezze del Sud, specialmente della Calabria. A tal proposito, il prossimo appuntamento che metterà in risalto tale produzione, assieme alla band “22 Night”, si terrà venerdì 10 novembre presso il Museo del Rock di Catanzaro, con una rassegna musicale di cover rock e brani tratti proprio da “Nessuno è perfetto”.