Scuderia Ferrari club Catanzaro presenta 10° Memorial "Luca Zerilli"

Scuderia Ferrari club catanzaro presenta 11 meeting Ferrari in Calabria e 10° memorial “Luca Zerilli“

CATANZARO, 15 MAGGIO - Tutto è pronto in casa Scuderia Ferrari Club Catanzaro per questa tre giorni interamente dedicata alle auto più conosciute, più sognate e più desiderate al mondo la Ferrari con il mitico simbolo del Cavallino di Maranello, orgoglio mondiale Italiano.

I partecipanti provenienti da tutta Italia disporranno di un programma curato dalla Agenzia Promo Dea srl di Catanzaro che su richiesta del Presidente Mimmo Tiriolo e dai soci dello Scuderia Ferrari Club Catanzaro , in collaborazione con la Concessionaria Ferrari Radicci, la Regione Calabria, il Comune di Praia a Mare CS,gli organi istituzionali, la Polizia stradale i Carabinieri e la Polizia Municipale contribuiranno ognuno per la propria competenza a rendere tutto perfettamente armonico e scalfire questo week-end nei ricordi dei tanti partecipanti.Per questo evento 2018 si è deciso di scegliere la bellissima costa Tirrenica Cosentina e il Comune di Praia a Mare, ricca di paesaggi mozzafiato,spiagge, coste, e Mare da Bandiera Blu.Non manca nulla per offrire relax, mare e divertimento agli ospiti e hai tantissimi tifosi Ferrari, immersi direttamente sul mare di fronte l’Isola di Dino nel favoloso Resort Borgo di Fiuzzi.L’edizione 2018 giunta all’Undicesimo Meeting Ferrari in Calabria é associata sempre al Memorial giunto alla sua Decima edizione dedicata a “Luca Zerilli”, giovane catanzarese, grande appassionato della vita, amante di tutti gli sport, patito dei motori e della Ferrari, gli amici e la famiglia intendono ricordarlo nel pieno rispetto delle sue peculiarità caratteriali, dei suoi sorrisi, della sua infinita sprizzante gioia.L’arrivo degli equipaggi è previsto Venerdì 01 Giugno a Praia a Mare dove le vetture faranno bella mostra di sé presso il Resort Borgo di Fiuzzi, il Sabato mattina alle 9:00 e prevista una passeggiata presso l’Avio Superfice di Scalea, dove le vetture saranno esposte dalle ore 9:00 alle 12:30, la serata invece prevede presso la struttura balneare del Resort lo Scuderia Ferrari Club Catanzaro Party.La domenica mattina le Ferrari dalle ore 9:00 saranno esposte presso il Resort Borgo di Fiuzzi.Sicuri della riuscita dell’evento il Club Catanzarese ringrazia tutti gli amici Ferraristi che da anni ci seguono e ci onorano con la loro presenza, e per il grande risultato conseguito per numero di vetture iscritte (60).Vi aspettiamo numerosi dal 1 Giugno al 3 Giugno nel Comune di Praia a Mare CS, per ammirare le rosse e farsi immortalare con uno degli ultimi gioielli di casa Ferrari.(notizia segnalata da