Le fiamme lambiscono la tomba di Menotti Garibaldi

APRILIA 08 AGOSTO - Ancora incendi nelle campagne di Aprilia sempre più vicini a costruzioni e abitazioni.

Nel pomeriggio del 2 agosto un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato per cause da accertare nelle campagne di Carano tra via del Cimitero di Carano e via Carano trovando facile accesso nei vigneti abbandonati da molti anni.

Il fuoco ha aggredito anche alcuni vecchi fabbricati costruiti negli anni cinquanta dalle figlie di Menotti Garibaldi.

La violenza delle fiamme è stata tale che il fuoco attraversando via del Cimitero di Carano si è spostato sui terreni coltivati adiacenti alla tomba di Menotti Garibaldi e solo per diretto intervento dei proprietari è stato fermato a pochi metri dal bosco di bambù che circonda il Mausoleo.

Ancora pochi metri e le fiamme avrebbero causato l'irreparabile e la città di Aprilia avrebbe perso per sempre uno tra i suoi più importanti punti di riferimento storico culturale, alle radici del suo territorio.

È opportuno valutare come poter evitare il ripetersi di questi fatti incresciosi considerando che occorrerebbe il massimo impegno affinché monumenti di tale importanza siano tutelati e salvaguardati.