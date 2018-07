Le grandi battaglie navali della storia ora a fumetti con White Stars

ROMA, 18 luglio - Le grandi battaglie sul mare grazie alle “graphic novels” della Dargaud, sono arrivate nel nostro paese.

Ma il mare non lo hanno toccato affatto, visto che sono sbarcate a Novara dove ha sede la White Stars, la casa editrice italiana che ha deciso di pubblicare queste appassionanti avventure legate agli scontri navali che hanno segnato la storia.

Dall’antichità alla seconda guerra mondiale, la potenza marittima è sempre stata uno dei fattori decisivi e strategici per ogni nazione impegnata ad espandere i suoi domini e di questo sapientemente ci parla Jean Yves Delitte, ideatore di questa eccellente serie a fumetti. Pittore ufficiale della Marina francese e Membro titolare dell’Accademia delle arti e delle scienze del mare, Delitte grazie a questa coinvolgente serie di volumi a fumetti riesce a far rivivere – come nel caso di questo dedicato alla battaglia di Chesapeake – uno dei più grandi scontri navali della storia, regalandoci un viaggio che, oltre nella storia, ci fa approdare nella leggenda. Fondamentale per ricordare la guerra d’indipendenza americana, questo volume, come gli altri della serie che seguiranno, contiene anche una sezione accurata di approfondimento storico.

(Maurizio Lozzi)