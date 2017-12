Sanremo 2018. Le nuove proposte e i 20 Big in gara di #Sanremo2018

SANREMO 16 DICEMBRE - Durante la diretta di Sarà Sanremo sono stati selezionati i 6 artisti giovani che andranno al Festival di Sanremo 2018. Mudimbi con il brano «Il Mago», Mirkoeilcane con «Stiamo tutti bene», Eva con «Cosa ti salverà», Lorenzo Baglioni con «Il congiuntivo», Giulia Casieri con «Come stai' e Ultimo con il brano «Il ballo delle incertezze’. A loro si aggiungono i due ragazzi finalisti di Area Sanremo «Leonardo Monteiro» con il brano «Bianca» e Alice Caioli con «Specchi rotti»

Annunciati i 20 Campioni di #Sanremo2018:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (Il segreto del tempo), Nina Zilli (Senza appartenere), The Kolors (Frida), Diodato e Rosy Paci (Adesso), Mario Biondi con (Rivederti), Luca Barbarossa (Passame er sale), Lo stato sociale (Una vita in vacanza), Annalisa (Il mondo prima di te), Giovanni Caccamo (Eterno), Enzo Avitabile e P. Servillo (Il coraggio di ogni giorno), Ornalla Vanoni con Bungaro e Pacifico (Imparare ad amarsi), Renzo Rubino (Custodire), Noemi (Non smettere mai di cercarmi), Ermal Meta e Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente), Le vibrazioni (Così sbagliato), Ron (Almeno pensami) , Max Gazzè (La leggenda di Cristalda e Pizzomunno), I Decibel (Fuori dal tempo), Red Canzian (Ognuno ha il suo racconto) e Elio e le storie tese (Arrivederci)