Le parole di Angela Merkel riguardo al Governo italiano

BERLINO, 28 MAGGIO - L'Italia "è un amico importante e un partner per noi", così ha affermato il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel. “L'Italia è un partner importante dell'Ue, nelle relazioni politiche bilaterali ma anche al livello dei cittadini. Il nostro rispetto per la democrazia italiana e per le sue istituzioni democratiche ci impone adesso di aspettare quale governo reggerà il Paese e con quali idee si rivolgerà a noi e ai partner europei" ha continuato il portavoce Seibert commentando la situazione politica italiana in seguito alla rinuncia di Conte di formare un esecutivo.

Un sospiro di sollievo dunque per la Germania e per l’Unione Europea intera. Le posizioni antieuropeiste di Paolo Savona e un suo possibile coinvolgimento nel nuovo esecutivo come Ministro dell’Economia, avevano preoccupato molto i vertici europei e quelli tedeschi in particolare. "Il governo tedesco, questo è il nostro atteggiamento di fondo, è sempre pronto a lavorare bene e in modo stretto con il governo italiano" ha concluso Seibert. Gli stessi giornali tedeschi hanno esaltato la figura che sembra aver salvato il Paese da derive sovraniste. "Forza Mattarella" è il titolo dell'Handelsblatt, il principale quotidiano finanziario, e l'articolo elogia il sapiente uso del capo dello Stato dei poteri che la Costituzione gli attribuisce per stoppare la nomina di uno scettico dell’Europa.

Se da una parte la Germania è contenta del fallimento dell’esecutivo Conte, dall’altra Marine Le Pen commenta aspramente le decisioni di Mattarella: “Un colpo di Stato in Italia. L'Unione europea e i mercati finanziari sequestrano di nuovo la democrazia". Mentre Le Figaro intitola "L'Italia sprofonda in una crisi politica senza precedenti".

