Le Pen attacca il Papa: "Le religioni non devono dire ai francesi chi votare"

PARIGI, 15 APRILE – E’ il Papa questa volta il protagonista del nuovo attacco di Marine Le Pen , nonostante dichiara di essere "estremamente cattolica" si definisce anche "arrabbiata" con la posizione del Papa sull'accoglienza dei migranti.

La leader del Front National ha dichiarato: "Lasciamo a Dio quel che è di Dio, e a Cesare quello che è di Cesare. La Conferenza episcopale si impiccia a volte di quello che non la riguarda, dando istruzioni politiche. Io non mi immischio di quello che il Papa dice ai fedeli, non penso che le religioni debbano dire ai francesi quello che devono votare".



La candidata alle prossime elezioni francesi però si dice ben contenta di ospitare il Papa in Francia, e se accetterà l'invito, afferma che gli dirà che la carità è individuale e non appartiene ai governi: ” Gli Stati che si pongano contro gli interessi dei popoli non mettendoli nelle condizioni di accogliere una migrazione importante equivale per me a della politica e anche a dell'ingerenza perché è anche lui un capo di Stato".



Le Pen ribadisce di voler proibire i segni religiosi dagli spazi pubblici, compreso il velo musulmano, ed afferma: "La religione musulmana è arrivata in forze nel nostro paese e l'Islam radicale ha cominciato ad esercitare pressioni attraverso il velo che rappresenta una rottura profonda della nostra idea di laicità e la nostra concezione della donna".

E all’opposizione dei culti sul divieto di simboli religiosi in spazi pubblici, dichiara: “Se lo Stato decide, i culti si sottometteranno alle regole. La laicità è l'idea che ci si possa incrociare per strada senza sapere a quale religione si appartiene".



Maria Minichino



(fonte immagine CNN.com)