L\'Italia colpita dagli hacker. Polizia postale esclude danni gravi

ROMA, 15 MAGGIO –Anche l’Italia è rimasta coinvolta nell’attacco informatico organizzato su scala mondiale attraverso i virus WCry, WannaCry e WanaCrypt0r, in corso da venerdì. Dai primi accertamenti non sono emersi gravi danni alle infrastrutture informatizzate della Nazione.



Lo fa sapere la Polizia postale dopo le verifiche svolte dal Centro nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic), che sta costantemente analizzando il cyberattacco, per garantire la massima sicurezza delle infrastrutture informatiche del Paese.

È costante il contatto con gli organismi di cooperazione internazionale, come il centro EC3 di Europol.

La polizia postale non esclude ulteriori problematiche legate alla propagazione di un’ulteriore versione del virus WannaCry 2.0. Per difendersi dall’attacco la polizia ha consigliato di seguire una procedura informatica descritta sui siti www.poliziadistato.it.



Maria Minichino



(fonte immagine liberoquotidiano.it)