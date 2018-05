Italia, un Paese vietato ai minori

È quanto emerge dal nuovo rapporto di Save The Children, Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia, dal momento che un milione e 300 mila bambini e ragazzi vivono in una condizione di povertà assoluta, ovvero circa il 12,5% del totale, più di 1 bambino su 10.

Il rapporto, diffuso oggi in occasione del lancio della campagna "Illuminiamo il futuro" per il contrasto della povertà educativa, descrive oggi un’Italia povera, sedentaria, piena di luoghi abbandonati e inutilizzati, dove mancano gli spazi adatti ad attività sportive ed educative.

Un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative, sportive, artistiche e culturali: oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport.



Tuttavia, non mancano casi di resilienza che possono far ben sperare: un numero esiguo di minori, circa il 26%, riescono a raggiungere ottimi livelli di apprendimento nonostante le condizioni economiche del proprio nucleo familiare. Le scuole in questo contesto possono giocare un ruolo fondamentale, con un’offerta formativa ricca di attività extracurriculari, un istituto con infrastrutture adeguate, e la possibilità di sviluppare relazioni positive tra studenti e insegnanti.

Ilaria Bertocchini