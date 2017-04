L\'ordine dei medici di Treviso radia medico anti-vaccino

TREVISO, 22 APRILE –L’Ordine di Treviso ha radiato il cardiologo Roberto Gava, noto per le sue posizioni anti-vaccini ed esaltatore delle medicine alternative. E’ la prima volta che succede dopo la dura reazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici dello scorso luglio, contro le posizioni antiscientifiche dei sostenitori dell’anti-vaccino.

Meno di un anno fa la Fnomceo aveva annunciato che i medici con posizioni antiscientifiche rispetto ai vaccini avrebbero potuto rischiare la radiazione ed ad oggi ci sarebbero almeno altri due i procedimenti disciplinari aperti.



Gli avvocati di Roberto Gava commentano dicendo: “Il dottor Gava è stato condannato soltanto per le sue idee, idee ben fondate sull’esigenza di personalizzazione di ogni vaccinazione per prevenire i gravi pericoli e i vari danni da vaccino ai singoli pazienti, contro la vaccinazione indiscriminata di massa”.



Non si chiude qui quindi la faccenda, anzi a gli vvocati Silvio Riondato e Giorgio Piccolotto annunciano battaglia: “La legge prevede la sospensione cioè l’inoperativita’ di queste sanzioni quando sono impugnate, come la Difesa farà, davanti ad un giudice, poiché gli Ordini dei medici sono sostanzialmente non competenti, sono associazioni rappresentative di imprese economiche che cioè mirano al lucro, perciò sono inaffidabili, sono a rischio di gravi arbitri e irregolarità come nel caso”.



Maria Minichino



(fonte immagine stampa.it)