LeBron James debutta con i Sixers e brilla al Madison Square Garden

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La notte NBA ha regalato emozioni forti, con il debutto di LeBron James con la maglia dei Philadelphia 76ers che ha catalizzato l'attenzione al Madison Square Garden. I Sixers hanno superato i New York Knicks con il punteggio di 106-100, in una partita combattuta fino all'ultimo possesso.

Un debutto da ricordare per LeBron James

LeBron, alla sua prima partita ufficiale con i Sixers, ha messo a referto 14 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, deliziando il pubblico con un paio di giocate spettacolari. La sua presenza ha inevitabilmente innalzato il livello di gioco della squadra, come dimostrato dalla prestazione di Tyrese Maxey, autore di 28 punti e 5 assist, migliore in campo per i suoi.

La partita: equilibrio e break decisivo

Dopo un lungo equilibrio, Philadelphia ha provato la fuga nel terzo quarto con un parziale di 11-0 firmato da Jaylen Brown (19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist). New York è riuscita a rientrare fino al -1, ma sul più bello è emersa la classe di Joel Embiid (13 punti, 11 rimbalzi e 6 assist), che ha trascinato i suoi al successo esterno.

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Le altre gare della notte

Vittoria esterna anche per gli Oklahoma City Thunder, che hanno espugnato San Antonio con il punteggio di 116-104 grazie all'inarrestabile Shai Gilgeous-Alexander. Per gli Spurs e per Victor Wembanyama il debutto stagionale è stato da dimenticare. Niente colpo in trasferta, invece, per i Boston Celtics, che a Detroit sono andati avanti anche di 22 punti prima di essere rimontati da Cade Cunningham e compagni (121-113 il finale).