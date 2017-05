Lecce, 4 arresti per truffa su fondi delle vittime: arrestata anche presidente Antiracket

LECCE, 12 MAGGIO - La Guardia di finanza di Lecce ha scoperto un sistema legato alla frode di fondi dedicati alle vittime del racket e dell’usura, permettendo poi di avere accesso ai Fondi di solidarietà. L’inchiesta ha portato all’arresto di Maria Antonietta Gualtieri, presidente dell’associazione e della sua collaboratrice Serena Politi, oltre a due funzionari del comune di Lecce, Pasquale Gorgoni e Giuseppe Naccarelli.

L’inchiesta vedrebbe attualmente 32 indagati, tra cui l’assessore al Bilancio della città Attilio Monosi. Secondo gli investigatori sarebbero stati aperti sportelli che di fatto non venivano aperti. Gli sportelli venivano ottenuti attraverso una falsa rendicontazione di spese per personale e servizi.

L’associazione Antiracket a capo di Gualtieri avrebbe messo in piedi un’operazione appoggiata da esperti del settore, tra cui avvocati, commercialisti o bancari. Sarebbero quindi stati redatti contratti fasulli accanto alla percezione di somme legate ai fittizi sportelli.

L’accusa, contestata in ordinanza di custodia cautelare concessa dal Gip Giovanni Gallo su richiesta dei sostituti procuratori Carducci e Licci, ha portato all’arresto di tre persone, mentre Serena Politi sarebbe ai domiciliari. Per l’assessore al Bilancio Attilio Monosi è stato emesso un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici. Monosi è peraltro candidato per una lista di Centrodestra, in riferimento alle imminenti elezioni amministrative dell’11 giugno. Si tratta pertanto di un vero e proprio terremoto politico che porta inoltre ad una perquisizione pari a 2 milioni di euro.

foto da: bari.repubblica.it

Cosimo Cataleta