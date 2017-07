Lecce, bimba di dieci anni muore soffocata da un pezzo di carne

MELISSANO, 31 LUGLIO - Ieri, poco prima di mezzogiorno, una bimba di dieci anni è morta soffocata da un boccone di carne. La tragedia è avvenuta a Melissano, in provincia di Lecce, nella sua abitazione di via Piazza Vecchia.

La vittima, Serena B., ha preso un pezzo di carne che la madre stava cucinando per il pranzo domenicale. Un semplice assaggio si è però trasformato in tragedia. Il boccone è probabilmente andato di traverso, portando la bimba al soffocamento.

Serena è soffocata davanti agli occhi dei familiari che non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto, ma non avrebbero fatto in tempo ad impedire il soffocamento. La bambina era infatti già morta.

La salma di Serena è ora con i familiari, in quanto i carabinieri non hanno avuto alcun dubbio sull'accidentalità dell'accaduto. I funerali si svolgeranno oggi alle 17.00 presso la chiesa Matrice di Melissano.

Chiara Fossati

immagine da lameziaoggi.it