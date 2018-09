Lecce esce dall\'auto e viene travolto, morto 50enne

LECCE, 18 SETTTEMBRE - E’ deceduto per via di un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 22,30 di ieri sulla SS Lecce-Maglie, in direzione Maglie, alle porte del capoluogo salentino, un automobilista 50enne.

La dinamica dell'incidente, sulla base della ricostruzione dei soccorritori, risulta essere piuttosto inconsueta.

L'uomo, Arcangelo Mario Grande, di Martano (Le), alla guida di una Nissan Micra, sarebbe sceso dall'automezzo che stava guidando, lasciando la vettura ferma al bordo sinistro della carreggiata.

Complice il buio, il conducente di un'auto, una Fiat Punto condotta da un uomo di 59 anni di San Donato di Lecce, che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia, non si è ravveduto della presenza dell'uomo che è stato travolto e ucciso.

I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne.

Sotto shock ma incolume una donna di 42 anni di Cannole , che sedeva sul lato passeggero dell’auto della vittima.

Resta da chiarire il motivo per cui la vettura si sia arrestata, non si esclude a causa di un guasto.

La salma è stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Lecce che si sono occupati dei rilievi.

Luigi Palumbo