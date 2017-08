Lecce: sequestrati più di 600 kg di marijuana. Arrestati due albanesi

LECCE, 21 AGOSTO. Detenevano 630 chili di marijuana i due scafisti di origine albanese arrestati questa mattina al largo di San Cataldo, nella provincia di Lecce.

L’operazione, messa in atto dalla Guardia di Finanza, si sarebbe svolta in mare vicino alla costa di San Cataldo. Prima l’avvistamento da parte delle motovedette del Reparto aeronavale di Bari, poi un vero e proprio inseguimento che avrebbe condotto all’arresto. I due scafisti avrebbero tentato di fuggire liberandosi del carico di marijuana, gettandolo in acqua e proseguendo la propria fuga in mare aperto, a bordo di un gommone lungo sette metri.

I due albanesi originari di Valona, rispettivamente di 23 e 30 anni, erano già stati segnalati dalle autorità e le operazioni clandestine avrebbero fruttato loro bel 6 milioni di euro. La Guardia di Finanza sarebbe riuscita dopo vari tentativi a bloccarli e ad arrestarli.

La Gdf avrebbe comunicato che l’operazione si sarebbe svolta in collaborazione con le autorità albanesi e che i controlli sarebbero stati effettuati attraverso la frontiera marittima della Gdf di Durazzo. Sequestrati sia i 630 chili di marijuana che il gommone dei due criminali.

Fonte immagine: Il paese nuovo

Clara Amico