Lega e M5S chiedono altre 24 ore al Colle. Attesa sulla decisione di Berlusconi

ROMA, 9 MAGGIO – L’incertezza di Sergio Mattarella: governo tecnico o politico? Dopo più di 60 giorni dalle elezioni l’Italia ancora non ha un esecutivo e il Presidente della Repubblica spinge per un governo tecnico in grado di svolgere le questioni più urgenti e dare stabilità al Paese. Il leader del Carroccio chiede al Colle altre 24 ore per trovare invece un’intesa politica con Di Maio e un nome “terzo” per un eventuale esecutivo Lega-M5S.

Il nodo dell’accordo sembra essere la posizione di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha ribadito che non darà un sostegno esterno al possibile governo Salvini-Di Maio, ma sta valutando l’ipotesi dell’astensionismo per dar via all’esecutivo. Ipotesi appoggiata anche da Renato Brunetta: "Se vogliono fare il governo, lo facciano. L'alleanza resta perché per noi è un grande valore, ma nessuno ci può chiedere di più". "Del resto - aggiunge l'ex presidente dei deputati azzurri - anche nel 2011 e nel 2013 la Lega non votò per i governi Monti e Letta ma l'alleanza rimase". Lo stesso Salvini ha ribadito che "qualsiasi cosa succeda nelle prossime 24 ore, l'alleanza del centrodestra non si romperà. Nelle prossime ore sentirò di nuovo Di Maio (dopo l’incontro di questa mattina alla Camera, ndr) e anche Berlusconi. Finora non c'è una risposta definitiva da nessuno".

Il leader pentastellato attende quindi risposte dal centrodestra e apre a un possibile coinvolgimento di Fi: "Berlusconi ha molte meno colpe di altri in questa situazione” . E continua: "Abbiamo chiesto 24 ore a Mattarella, ora sta al centrodestra, sono dinamiche interne a loro. Io continuo con la campagna elettorale, non ho disdetto il biglietto per domani alle 7.50" diretto a Parma. "Non faccio previsioni". Nessun veto dunque nei confronti di Berlusconi, ma sottolinea che il discorso lo affronterà solo con la Lega. Nel frattempo i gruppi di Forza Italia di Camera e Senato si riuniscono e si rimettono alle decisioni del Cavaliere sul governo. "Diamo pieno mandato al presidente Berlusconi - dice la capogruppo Maria Stella Gelmini - per scegliere la strada da intraprendere contro i veti, contro le invettive, contro gli insulti. Siamo certi che il nostro leader prenderà come ha sempre fatto la decisione migliore per Forza Italia e per il Paese".

Federico De Simone

fonte immagine: liberoquotidiano.it