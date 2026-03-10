Lega Giovani Emilia, l’intervento dell’attivista Eterno: “Silvia Sardone esempio per il futuro del partito”

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Durante il congresso della Lega Giovani Emilia si è registrato anche l’intervento di Ferenc Venturelli, attivista leghista conosciuto nell’ambiente militante con il soprannome “Eterno”. Nel suo discorso, Venturelli ha richiamato la necessità di una linea politica più netta e identitaria per il partito.

Secondo l’attivista, una figura che rappresenterebbe bene questa impostazione è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Venturelli l’ha indicata come “un ottimo esempio” per il futuro del movimento, sottolineando la sua capacità di esprimere posizioni chiare e dirette.

“È una donna che non ha paura di dire le cose come stanno”, ha affermato durante il suo intervento, ribadendo l’importanza, a suo dire, di mantenere un approccio deciso nelle battaglie politiche.

Venturelli ha poi aggiunto che la Lega, nata come forza di protesta e di rottura nel panorama politico italiano, non dovrebbe snaturare questa identità. “Bisogna avere il pugno di ferro e dire le cose come stanno”, ha dichiarato, sostenendo che il partito non avrebbe bisogno di una linea troppo moderata.

Il congresso della Lega Giovani Emilia si inserisce nel percorso di riorganizzazione e confronto interno tra i militanti più giovani del movimento, chiamati a discutere idee, strategie e visione politica per il futuro del partito.