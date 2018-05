Lega-M5s: in serata la chiusura del contratto

ROMA, 17 MAGGIO – Non si è ancora chiusa la trattativa fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in merito alla formazione del governo. Ma dalle ultime affermazioni di Di Maio alla stampa si evince che in serata verrà chiuso il contratto che servirà come base dell’accordo fra i due partiti. Stamattina si sono svolti due colloqui che sembrano avere portato alla definizione del contenuto programmatico.



Tuttavia, i due leader non trovano ancora un accordo definito per un punto fondamentale: la designazione di un premier che soddisfi sia la Lega che il M5s. Secondo alcune indiscrezioni, la Lega avrebbe acconsentito a lasciare la presidenza del consiglio a un parlamentare pentastellato in cambio del Ministero dell’Interno. E fra i nomi papabili spuntano quelli di Di Maio stesso, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Vito Crimi e Vincenzo Spadafora.



Nei prossimi giorni i due leader non si incontreranno ulteriormente, avendo piuttosto deciso di portare in giro per l’Italia il programma di governo con l’obiettivo di farlo votare ai propri elettori. Gli elettori pentastellati avranno modo di giudicarlo sulla piattaforma Rousseau, mentre gli elettori leghisti saranno chiamati a esprimere il proprio parere nelle piazze. Realisticamente, entro lunedì i due leader dovrebbero salire al Colle per presentare il proprio accordo al presidente Mattarella.



Velia Alvich