Lega Nord, Umberto Bossi ricoverato al Gemelli per accertamenti

ROMA, 18 LUGLIO - Umberto Bossi è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per accertamenti dopo un lieve malore. Il fondatore della Lega Nord, 76 anni a settembre, è stato trattenuto per alcuni accertamenti.

"Bossi – ha fatto sapere il suo entourage - non ha avuto alcun malore, ha solo fatto un controllo di routine della pressione all’infermeria della Camera dal quale è emerso che i valori della massima erano un po’ alti e gli è stato consigliato di approfondire".

Per questo motivo, il Senatur, accompagnato dal suo assistente parlamentare, si è recato al Gemelli per un ulteriore controllo. Solo pochi giorni fa, Bossi era stato condannato a 2 anni e 3 mesi per l’appropriazione indebita dei fondi del partito per spese personali.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)