Lega Pro: il presidente Gravina replica al vicepresidente del Melfi

Lega Pro: il presidente Gravina in riferimento alle affermazioni del vicepresidente del Melfi. Date play regolari e abbreviazione termini giustizia sportiva

FIRENZE, 24 APRILE - Le date dei Play Off e Play Out di Lega Pro non slitteranno e le notizie emerse nella giornata di ieri su possibili variazioni sono prive di fondamento. Queste le parole del Presidente Gabriele Gravina, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Vicepresidente del Melfi, Francesco Maglione, al termine della gara disputata contro il Taranto.

"La Lega Pro da sempre lavora per assicurare il regolare svolgimento del proprio campionato e farà di tutto, per quanto di competenza, per assicurare che le gare di Play Off e Play Out siano giocate come da calendario. - afferma Gabriele Gravina - È fondamentale esaminare la situazione alla data odierna senza estremizzare o creare falsi allarmismi. Tutti i deferimenti ad oggi notificati ai club di Lega Pro verranno giudicati dagli organi federali entro il termine della stagione sportiva in corso".

Ad ulteriore conferma, nell'ultima riunione del Consiglio Federale, il Presidente Gravina ha posto il suddetto tema e richiesto un provvedimento alla FIGC, al fine di abbreviare i termini delle procedure inerenti la giustizia sportiva. Il Presidente Federale, Carlo Tavecchio, ha acconsentito alla richiesta e la FIGC ha così provveduto ad emanare il provvedimento ad hoc.