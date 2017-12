Lega Pro: Incontro con i club sull\'impiantistica

FIRENZE, 12 DICEMBRE - Un confronto sull’impiantistica è quello che si è tenuto oggi a Firenze con i club, presso la sede della Lega Pro.

Una giornata di lavoro a cui hanno partecipato Walter Baumgartner, Vicepresidente Lega Pro, Francesco Ghirelli, Segretario Generale Lega Pro, Giancarlo Vigiani, coordinatore commissione Lega Pro “Impianti Sportivi” e Livio Del Bianco, consulente esperto in materia, che accompagnerà i club nel rapporto con gli istituti bancari.All’incontro era presente l’Istituto per il Credito Sportivo con Eduardo Gugliotta, responsabile servizio incentivi Ics, con cui la Lega Pro ha un legame storico e forte basato su una convenzione per la messa a disposizione di finanziamenti per i club che vogliono ristrutturare lo stadio.“Lo scopo principale dell’incontro di oggi- spiega Francesco Ghirelli, Segretario Generale Lega Pro- è stato quello di esaminare le criticità legate all’impiantistica sportiva in previsione degli adeguamenti contenuti nelle licenze nazionali ed essenziali per l’iscrizione al campionato 2018-2019. L’accordo con ANCI, ICS e Banca Prossima è necessario, affinché tra i club di Lega Pro ed i Comuni, proprietari degli impianti, ci sia sinergia che consenta l’adeguamento degli stadi nei tempi necessari”.“E’ stata una giornata di lavoro importante- conclude Ghirelli- che ha portato alla presa di coscienza da parte dei club, che è necessario operare in fretta con la consapevolezza che le deroghe a giugno 2018 non ci saranno. La preoccupazione è quella che i tempi per l’adeguamento siano molto ristretti”.