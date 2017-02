Lega Pro, Paganese-Catanzaro 1-2

CATANZARO, 05 FEBBRAIO - Il Catanzaro vince anche in trasferta e conquista un importante successo facendo un notevole balzo in avanti in classifica.

Vittoria preziosa per svariati motivi: a Pagani i giallorossi riescono ad interrompere il digiuno di vittorie sfatando un tabù che durava da inizio stagione. Un successo frutto dei gol del neo-acquisto Zanini che apre le marcature, e di Icardi. I nuovi innesti operati sul mercato rispondono quindi subito e fanno ben sperare per il futuro. Il successo di Pagani permette così al Catanzaro di ascendere di tre punti in classifica.

Luna Isabella

(foto da blogdisport.it)