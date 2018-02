Calcio. Akragas-Catanzaro 1-2, decide Corado nella ripresa (Video Highlights)

SIRACUSA 18 FEBBRAIO – Torna ad assaporare i tre punti il Catanzaro riuscendo ad ottenere il massimo dalla trasferta contro l’Akragas, ultima in classifica, non senza aver faticato, visto che ha giocato oltre un tempo con un uomo in meno. La vittoria giallorossa, comunque premia la grande voglia del Catanzaro di mettersi alle spalle un periodo negativo.



In casa agrigentina mister Di Napoli (in tribuna per squalifica) sostituito dal vice Criaco, ha scelto Gjuci per far coppia in avanti con Camara, con Pisani che ha ritrovato il suo posto in difesa. Nel Catanzaro, invece, mister Dionigi ha rivoluzionato il centrocampo. Fuori Maita ed Onescu, con Marin e Van Ransbeeck al loro posto.



Subito all’arrembaggio il Catanzaro che cerca con insistenza la via della rete e s’impadronisce delle operazioni di gioco. Gli ospiti sfiorano la rete al 7’ con Infantino che libera il tiro dal limite dell’area di rigore e coglie la traversa. Passano pochi secondi, ancora Catanzaro, Infantino si libera bene in area ma la conclusione viene respinta in corner da Vono. L’avvio, dunque, vede il Catanzaro molto alto con l’Akragas rintanato in difesa che cerca di uscire ma senza esito, anche perché i padroni di casa hanno scarso peso in avanti.



La rete che spezza l’equilibrio arriva poco dopo il quarto d’ora, un errore di Danese viene sfruttato abilmente da Spighi che entra in area e con colpo da sotto supera Vono. Al 19’ si vede l’Akragas con Carrotta che cerca la conclusione che non impensierisce più di tanto Nordi. Al 21’ giallorossi che si fanno notare ancora una volta con lo scambio veloce tra Infantino e Letizia col tiro di quest’ultimo respinto dal portiere di casa. Catanzaro vicino al raddoppio al 32’ ma Vono è attento sull’insidiosa conclusione di Letizia. Passano pochi istanti e l’Akragas riesce a trovare solo un corner sulla battuta di Gjuci che sperava in un esito diverso del destro. Il tempo si chiude con l’espulsione di De Giorgi, al 43’ per una ingenua reazione, dopo essersi involato sulla destra ed essere finito giù sull’intervento di gioco di Pisano.



La ripresa costringe immediatamente Dionigi a rivedere qualcosa arretrando Sepe e costringendo Letizia a partire più basso rispetto alla linea avanzata, visto l’uomo in meno. Un tiro di Letizia apre il tempo in chiave giallorossa, ma l’Akragas si rende pericoloso due volte, con Camara e Sanseverino, prima di arrivare al pareggio. Al 6’ su corner calciato da Pastore si avventa, di testa, Mileto che pareggia i conti. Per il Catanzaro la rete del pareggio (arrivata ancora una volta sugli sviluppi di calci piazzati) è una mazzata. Dionigi non ci pensa due volte e inizia i cambi, anche se sempre ruolo per ruolo senza stravolgere l’assetto già variato in corsa.



Il Catanzaro non trova più varchi (a parte una conclusione dalla distanza di Marin) e l’Akragas acquista coraggio. Al 17’, infatti, Camara conclude da posizione defilata senza causare problemi a Nordi. Criaco inserisce un attaccante (Dammacco) al posto di un difensore cercando la rete. Al 23’ Zibert conclude da buona posizione ma Nordi respinge poi una conclusione di Moreo che costringe il portiere giallorosso a rifugiarsi in corner.

La rete del definitivo vantaggio giallorosso arriva al 32’ grazie a Corado. Lo scambio con Letizia che fa la sponda consente a Corado di arrivare al limite dell’area e con un rasoterra sorprende Vono. Il 2-1 taglia le gambe all’Akragas e nel finale non succede più nulla, a parte l’allontanamento di mister Dionigi dalla panchina per un battibecco con un tesserato della formazione di casa.

Il tabellino:

AKRAGAS-CATANZARO 1-2

MARCATORI: 17' pt Spighi (C), 6’ st Mileto (A), 32’ st Corado (C).

AKRAGAS (3-5-2): Vono; Mileto, Danese (23’ st Dammacco), Pisani; Scrugli, Carrotta, Sanseverino, Zibert, Pastore; Camara, Gjuci (29’ st Moreo). A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Ioio, Caternicchia, Canale, Saitta, Bramati, Navas, Minacori. All.: Criaco (Di Napoli squalificato).

CATANZARO (3-5-2): Nordi; De Giorgi, Di Nunzio, Gambaretti; Sabato, Spighi (10’ st Zanini), Marin (42’ st Maita), Van Ransbeeck (10’ st Onescu), Sepe; Infantino (18’ st Corado), Letizia (42’ st Badjie). A disp.: Marcantognini, Cason, Nicoletti, Riggio, Cunzi, Puntoriere, Valotti. All.: Dionigi.

ARBITRO: Ricci di Firenze.

Assistenti: Abou Elkhayr-Vettorel.

ESPULSO: 44’ pt De Giorgi (C) per fallo di reazione.

AMMONITI: Pisani (A), Zibert (A), Carrotta (A).

NOTE: spettatori un centinaio circa di cui una trentina provenienti da Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’, al 38’ st mister Dionigi è stato allontanato dalla panchina.





Carlo Talarico