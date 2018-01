Catanzaro Bisceglie 1-0, ecco i commenti dei mister Dionigi e Zavettieri. (Foto e Video Highlights )

CATANZARO 28 GENNAIO - Il Catanzaro non vinceva dallo scorso 3 dicembre. C’era da riprendere confidenza con la vittoria per non compromettere un cammino finora in linea con le attese societarie. E vittoria è stata ai danni di un Bisceglie ordinato ma con scarso peso in avanti.

Il tecnico del Catanzaro Davide Dionigi in sala stampa ha manifestato in tutta tranquillità il suo pensiero sulla gara: “Nel primo tempo siamo stati per 45 minuti nella metà campo avversaria e il Bisceglie non ha creato pericoli, non sono mai usciti e non hanno mai palleggiato. Sono venuti a giocare uomo contro uomo e noi siamo abituati a farlo e questo ci ha facilitato il compito. Potevamo raddoppiare ma non ci siamo riusciti – osserva il mister del Catanzaro -. A parte l’ottima parata di Nordi in avvio di ripresa, nel secondo tempo non hanno fatto nulla anche se sono una squadra giovane che gioca bene.



E’ vero che dovevamo tirare di più perché riuscivamo a manovrare bene. Ho visto gioco e manovra, quando le squadre avversarie si chiudono, l’arma in più e il tiro da fuori. Ho visto buone trame di gioco e anche se non abbiamo fatto completamente quello che vorrei, mi è piaciuta la manovra. Quando dovevamo contenere siamo stati bravi, mentre il Bisceglie nel secondo tempo si è affidato soprattutto a palloni lunghi ma noi siamo stati intelligenti alla fine a chiuderci abbastanza bene”.



Sulle scelte iniziali e sui nuovi, Dionigi precisa e fa praticamente le pagelle: “Zanini aveva la febbre a 38° e ho spostato De Giorgi quarto a destra. Circa i nuovi, mi sono piaciuti sia Sepe che de Giorgi. Corado è entrato bene in partita, con la cattiveria che serviva in quel momento della gara”.



Nunzio Zavettieri, tecnico del Bisceglie, ex del Catanzaro soltanto pochi mesi, osserva: “Era una partita da zero a zero decisa da un episodio e l’esperienza del Catanzaro è stata decisiva. Era un mese che non facevamo una partita e un po’ di ruggine si è vista. Il risultato giusto era il pareggio, a noi è mancata un po’ di fluidità e malizia tra i calciatori. Loro hanno fatto tanti falli a metà campo e non ci hanno fatto ripartire e questo dovremo andare a fare in futuro.



Mi aspettavo il Catanzaro così – conclude Zavettieri - sullo zero a zero abbiamo avuto un’occasionissima e in queste partite se non le sfrutti poi puoi avere problemi. A inizio secondo tempo abbiamo avuto un’opportunità ma è stato bravo il portiere del Catanzaro a respingere. È stata una classica partita di serie C dove si lavora di mestiere che noi non abbiamo. Siamo una delle squadre più giovani del campionato e ci dobbiamo smaliziare”.







Classifica



49 Lecce

42 Catania

40 Trapani

35 Siracusa

34 Rende

32 Matera

32 Cosenza

30 Monopoli

30 V. Francavill

29 Juve Stabia

28 Catanzaro

27 Bisceglie

24 Reggina

23 S. Leonzio

22 R. Fondi

21 F. Andria

21 Casertana



Carlo Talarico