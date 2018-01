Infantino spezza gli equilibri e il Catanzaro supera il Bisceglie 1-0 (Foto e Video Highlights)

CATANZARO 28 GENNAIO - E’ servita una rete di Infantino, poco dopo la mezzora, per piegare le resistenze del Bisceglie e così il Catanzaro è tornato alla vittoria che mancava dai primi di dicembre.

Gara inizialmente bloccata, tanto è vero che all’inizio è un gran duello in ogni zona del campo con le squadre che si affrontano uno contro uno senza, però, mai arrivare a concludere.

I ritmi si alzano e, al 24’, il giallorosso De Giorgi prova il tiro (destro) che però termina la propria corsa sul fondo. Risponde nel giro di un minuto il Bisceglie con la conclusione (diagonale che termina di poco a lato) di Dentello.Al 28’, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Vrdoljak colpisce di testa con Petta, appostato sul secondo palo, che ancora di testa non riesce a schiacciare e il pallone si perde. Il pericolo scampato scuote il Catanzaro che segna la rete che si rivelerà decisiva con Infantino. Corre il minuto 32, Maita scarica per Onescu che mette una palla invitante per Infantino che di testa anticipa Petta e non dà scampo a Crispino. La rete del Catanzaro crea entusiasmo sugli spalti e regala maggiore scioltezza alla squadra che ha sui piedi di Falcone una buona occasione che non viene, però, concretizzata.Nella ripresa il Bisceglie cerca immediatamente la via della rete e già al 2’ Dentello serve al centro Partipilo che libera il tiro e costringe Nordi alla parata bassa alla sua destra. Il Catanzaro arretra di qualche metro e prova a colpire con le ripartenze. La migliore delle occasioni capita sui piedi di Infantino che si trova davanti al portiere ma colpisce con una ginocchiata la sfera che poi termina a lato. Al 16’, poi è Letizia su punizione a far correre qualche brivido al portiere ospite, ma la giocata termina di pochissimo a lato. Le sostituzioni di Zavettieri non sortiscono l’effetot sperato, mentre le forze fresche messe in campo da Dionigi conferiscono al Catanzaro un assetto più quadrato. La gara scorre tranquilla per il Catanzaro fino al termine, a parte qualche patema finale dovuto alle classiche mischie in area degli ultimi secondi. La vittoria regala il sorpasso in classifica del Catanzaro sul Bisceglie in attesa di tempi migliori.

Il tabellino:

CATANZARO-BISCEGLIE 1-0

MARCATORE: 32' pt Infantino (C).



CATANZARO (4-3-3): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sabato; De Giorgi, Onescu, Maita (40’ st Van Ransbeeck), Sepe (40’ st Nicoletti); Falcone (26’ st Spighi), Infantino (26’ st Corado), Letizia (32’ st Cunzi). A disp.: Marcantognini, Cason, Riggio, Zanini, Badjie, Ielo, Cunzi, Puntoriere. All.: Dionigi.



BISCEGLIE (5-3-2): Crispino; Migliavacca (32’ st Giron), Delvino (32’ D’Ancora), Petta, Markic, Jurkic; Vrdoljak (22’ st Toskic), Risolo, Dentello (9’ st Ayina); Partipilo (22’ st Montinaro), Jovanovic. A disp.: Diallo, Vassallo, Alberga. All.: Zavettieri.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Caso-Montagnani.

AMMONITI: De Giorgi (C), Nordi (C).

NOTE: spettatori 3219 (1393 paganti), incasso 24398 euro. Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 5’.



Classifica

49 Lecce

42 Catania

40 Trapani

35 Siracusa

34 Rende

32 Matera

32 Cosenza

30 Monopoli

30 V. Francavill

29 Juve Stabia

28 Catanzaro

27 Bisceglie

24 Reggina

23 S. Leonzio

22 R. Fondi

21 F. Andria

21 Casertana

Carlo Talarico