Catanzaro-Catania 0-4, i commenti dei mister Pancaro e Lucarelli (Foto e Video)

CATANZARO 31 MARZO - Quattro sberle dure da digerire per il Catanzaro. Il poker rifilato dal Catania nel breve volgere del secondo tempo fa male. A Pippo Pancaro tecnico giallorosso, il risultato farà passare una brutta Pasqua: “Quando perdi quattro a zero è mortificante, è brutto – afferma Pancaro -, non passeremo una buona Pasqua e mi dispiace perché erano venuti in tanti. Se analizziamo la partita noi nel primo tempo giocato a favore di vento non siamo mai riusciti a creare a problemi al loro portiere, mentre loro con esperienza e malizia lo hanno fatto. Alla ripresa, dopo la sosta pasquale, dobbiamo ripartire per fare quei punti che ci mancano per salvarci. Il primo tempo abbiamo giocato in una metà campo, non ha funzionato il fatto di non aver avuto la malizia di sfruttare il vento e la differenza l’ha fatta questo, Lodi ha provato a tirare da metà campo e a noi è mancato questo. Sapevamo della differenza di esperienza e qualità ma brucia molto questa sconfitta”.

, esprime con realismo la propria contentezza per i tre punti che proiettano la sua squadra sempre più vicino alla capolista Lecce: “Appena arrivati allo stadio avevamo visto che il vento poteva essere un elemento determinante della partita e abbiamo capito subito che nel secondo tempo sarebbe cambiata La partita. Ci siamo difesi con ordine sapendo che affrontavamo una squadra in salute e difficile da incontrare nel proprio stadio. I ragazzi – prosegue Lucarelli – hanno capito da soli quale era l’obiettivo del primo tempo per poi sfruttare il vento nel secondo. Abbiamo, approfittato subito nella ripresa e poi si sono aperti spazi nella parte destra”.

Video Highlights di Catanzaro - Catania 0-4, 33^Giornata Girone C

Marcatori: 48' Barisic, 54' Curiale, 85' Ripa, 91' Porcino.