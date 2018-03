Il Catania cala il poker al \'Ceravolo\': Catanzaro-Catania 0-4 (Foto e Video Highlights)

CATANZARO 31 MARZO - Succede tutto nella ripresa. Il Catania tiene botta nel primo tempo ad un Catanzaro che non sfrutta il vantaggio del vento che spira a suo favore e nella parte discendente della gara innesta il turbo, rifilando un poker a domicilio ad un Catanzaro che nulla può opporre. Le realizzazioni vincenti di Barisic e Curiale in avvio di ripresa e di Ripa e Porcino in chiusura, non concedono alcuno scampo alla formazione giallorossa davanti ad un discreto pubblico

Gara decisamente condizionata dal Dio Eolo che nel primo tempo ha spirato a favore del Catanzaro, bravo a tenere palla e ad avere un atteggiamento propositivo ma senza arrivare a creare occasioni pericolose dalle parti dell’ex portiere giallorosso Pisseri. Nel primo tempo si registrano le conclusioni di Spighi (due volte al tiro) e Marin (21’) su punizione di poco a lato. Il Catania non si disunisce, cerca le giocate palla a terra e fa trascorrere tempo per poi approfittare della situazione climatica nel secondo tempo.Non passa molto tempo dalla ripresa delle ostilità ed i rossoazzurri siciliani padssano in vantaggio a seguito dell’azione ispirata da Manneh, pronto a scaricare palla sulla destra verso Curiale il cui tiro, va a finire dalle parti di Barisic che in scivolata mette la palla alle spalle di Nordi. Passa poco (8’) ed il Catania concretizza il raddoppio: Lodi serve Curiale in mezzo all’area e il destro buca ancora la porta del Catanzaro. Il Catanzaro affonda, non ha forza per reagire al doppio ko e l’insidiosa punizione di Zanini (34’) termina di poco a lato. Mister Lucarelli mette in campo forze fresche e viene ripagato da altre due reti ad opera dei nuovi entrati: Ripa al 40’ accompagna la palla in rete che Gambaretti nel tentativo di respingere aveva mandato praticamente nella sua porta colpendo di testa. In pieno recupero, infine, arriva la quaterna del Catania con Porcino che capitalizza l’assist del fischiatissimo ex di turno Russotto.

CATANZARO-CATANIA 0-4

MARCATORI: 3' st Barisic (Ct), 8' st Curiale (Ct), 40’ st Ripa (Ct), 46’ st Porcino (Ct).

CATANZARO (3-5-2): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sabato; De Giorgi (11’ st Falcone), Spighi, Maita, Marin (23’ st Badje), Zanini; Letizia, Corado (23’ st Infantino). A disp.: Marcantognini, Nicoletti, Cason, Van Ransbeeck, Riggio, Puntoriere, Sepe, Cunzi, Valotti. All.: Pancaro.

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Blondett, Aya, Bogdan, Marchese; Lodi (37’ st Rizzo), Biagianti, Mazzarani (43’ st Bucolo); Barisic 7 (43’ st Russotto sv) Curiale 7 (31’ st Ripa 6,5) Manneh 6,5 (31’ st Porcino sv). A disp.: Martinez, Tedeschi, Semenzato, Brodic, Esposito, Di Grazia. All.: Lucarelli.



ARBITRO: Camplone di Pescara.

Assistenti arbitrali: Marinenza-Ruggieri.

AMMONITI: Tedeschi (Ct), Di Grazia (Ct), Sabato (Cz).

NOTE: spettatori 3515, incasso 19.434 euro. Proclamata la giornata giallorossa con trasferta vietata ai tifosi ospiti. Angoli: 8-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 4’.



Carlo Talarico



Video Highlights di Catanzaro - Catania 0-4, 33^Giornata Girone C

Marcatori: 48' Barisic, 54' Curiale, 85' Ripa, 91' Porcino.









Video Mister Pancaro dopo CATANZARO - CATANIA