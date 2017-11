Catanzaro-Cosenza, risultato 2-1 (Foto e Video)

CATANZARO, 19 NOVEMBRE - La spinta e le reti degli ex di turno (Zanini e Letizia), consegnano il derby di Calabria ad un Catanzaro che ha saputo costruire la vittoria grazie ad un condotta di gara attenta, mentre per il Cosenza mister Braglia deve lavorare sull’atteggiamento e meditare su alcune scelte iniziali che non hanno dato i frutti sperati. Il 2-1 finale in favore delle Aquile giallorosse è frutto di una rete per tempo e della rete a pochi secondi dal termine ad opera dei Lupi della Sila

L’avvio vede maggiormente attivo il Cosenza nella ricerca della via della rete. Baclet all’8’ prova di testa ad impensierire Nordi, quindi tocca al Catanzaro con Marin (15’) ma la mira risulta imprecisa. Ancora Cosenza con Statella, il più attivo degli avanti rossoblù. Nella seconda circostanza Nordi blocca palla e avvia fulmineamente l’azione del Catanzaro con la palla che dai piedi di Benedetti viene scodellata nell’altra parte del campo dove appostato sulla destra c’è Zanini che fa pochi passi e fulmina PErina con un tiro che finisce sotto le gambe del portiere rossoblù. Rete giallorossa e paure che si dissolvono per la formazione di mister Dionigi che nel finale di tempo corre un brivido con gli ospiti che scheggiano la traversa sul colpo di testa di Calamai.



La ripresa ed il presumibile tentativo di rimonta del Cosenza, vengono immediatamente bloccate dalla rete (dopo soli 14’’ dal fischio d’inizio) ad opera dell’altro ex, Letizia che ha l’istinto di andare come un falco su una palla vagante esplodendo con un tiro che non concede scampo a Perina. Braglia ricorre ai cambi ma a parte un maggior possesso palla e un paio di occasioni per Caccavallo e Baclet non va. Il Catanzaro non soffre e prova a fare male colpendo con azioni veloci. Puntoriere viene neutralizzato da Perina (32’) mentre poi Zanini (35’) coglie il palo alla sinistra del portiere ospite con un tiro dalla distanza. Si arriva all’ultimo minuto di recupero quando D’Orazio dimezzare lo svantaggio, al termine di un’azione insistita. Il Catanzaro vince il derby sul Cosenza per 2-1 e corre sotto la curva ringraziando tutto lo stadio che lo ha incitato dall’inizio alla fine.



Il tabellino:

CATANZARO-COSENZA 2-1

MARCATORI: 31' pt Zanini (Cz), 1' st Letizia (Cz), 50’ st D’Orazio (Cs).

CATANZARO (3-5-2): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Riggio; Zanini, Marin (28’ st Maita), Onescu, Benedetti, Nicoletti (17’ st Icardi); Letizia (6’ st Falcone) Infantino (28’ st Puntoriere). A disp.: Marcantognini, Pellegrino, Imperiale, Marchetti, Spighi, Kanis, Lukanovic. All.: Dionigi.

COSENZA (4-3-1-2): Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Pinna (16’ st D’Orazio); Bruccini, Palmiero (14’ st Mendicino), Calamai (23’ st Loviso); Mungo (14’ st Caccavallo); Statella, Baclet. A disp.: Saracco, Gaudio, Pascali, Trovato, Boniotti, Pasqualoni. All.: Braglia.

ARBITRO: Viotti di Tivoli.

GUARDALINEE: Madonia-Guddo.

AMMONITI: Pinna (Cs), Zanini (Cz), Marin (Cs), Corsi (Cz), Onescu (Cz), Mendicino (Cs), Baclet (Cs).

NOTE: spettatori 6917 (5091 paganti), incasso 59104 euro. Angoli: 7-4 per il Cosenza. Recupero: 2' pt, 6’ st.

Carlo Talarico