Catanzaro-Fondi, i commenti negli spogliatoi (Foto e Video-highlights)

CATANZARO, 03 DICEMBRE - Prima che arrivino in sala stampa i tecnici di Catanzaro e Racing Fondi, si presenta il direttore generale giallorosso, Francesco Maglione, che è un fiume in piena: “Oggi è come se fosse finito il girone d’andata per noi, visto che la prossima settimana osserveremo il turno di riposo. Ringrazio il presidente Noto e questi ragazzi, la squadra, perché non solo per le due partite consecutive vinte, ma per tutto il duro lavoro di questi quattro mesi”.

E poi ancora: “Quando si è detto che questa squadra era troppo altalenante nei risultati è stata detta una cosa vera.La squadra deve crescere e stiamo lavorando sulla crescita della mentalità – osserva Maglione -. La personalità non è questione anagrafica. Rivelo un segreto: questa squadra ha bisogno di immunizzarsi e di isolarsi da eccessi di tensione che vengono dall’esterno. Stanno regalando dal derby col Cosenza delle domeniche di gioia e spero che ne arrivino altre al di là delle tempeste di cui qualcuno parla. Abbiamo l’obbligo di difendere contro le tempeste questa categoria e farlo facendo divertire la gente. Ringrazio Floriano Noto e tutto il pubblico che dimostra di essere un valore aggiunto per la squadra”.

Mister Davide Dionigi, allenatore del Catanzaro, è sempre in trance agonistica: “Nelle ultime partite abbiamo fatto sei gol e potevamo fare di più anche oggi. Abbiamo fatto una buona fase difensiva anche perché il Racing Fondi è una squadra forte e non sono mai entrati in area di rigore. Abbiamo giocatori fuori importantissimi, e quando saranno al top avremo un potenziale offensivo maggiore. Stiamo facendo bene tutti e non solo la difesa. Maita ha fatto buone cose fino a che ha retto, poi non ne aveva piu e accorciava di meno. L’ho tenuto in campo di più di quello che aveva nelle gambe”. Poi Dionigi traccia un primo bilancio: “Non guardavo la classifica quando ho perso le partite e non la guardo ora, ma sottolineo la grandissima disponibilità che mi stanno dando i ragazzi. Hanno voglia di lavorare e di imparare. I giovani di oggi hanno poca voglia di apprendere, ma non loro. Ora abbiamo la sosta e ci sarà da lavorare ancora di più”.







Antonello Mattei, tecnico del Racing Fondi non fa polemica anche se ci tiene a chiarire: “Vanno fatti i complimenti al Catanzaro che ha interrotto la nostra striscia di risultati positivi. Siamo stati ingenui nell’episodio del gol, poi nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto buone cose, nel secondo tempo si è giocato pochissimo. Si, abbiamo giocato poco nel secondo tempo ma non è una scusa, molto probabilmente abbiamo pagato l’ingenuità iniziale e non cerco scuse. Mi dispiace che nel secondo tempo più si andava avanti e meno si giocava e la gara è risultata spesso interrotta”.





A breve Video-highlights

Carlo Talarico