Catanzaro-Fondi 1-0: Maita fa volare le aquile (Foto e Video-highlanders)

CATANZARO, 03 DICEMBRE - Il Catanzaro interrompe la serie utile del Racing Fondi che durava da sette turni grazie ad un guizzo di Mattia Maita che in avvio rompe gli equilibri e porta a casa tre punti importanti in vista del meritato turno di riposo che il calendario concede ai giallorossi nel prossimo turno.

Scende in campo molto convinto il Catanzaro disegnato da mister Diopnigi con un 3-4-1-2 molto compatto e dal baricentro alto. E subito ci pensa Maita (per la prima volta titolare con Dionigi dopo due mesi causa un lungo infortunio), a segnare la rete decisiva con un destro da fuori area dopo aver ricevuto palla da Di Nunzio e superato il timido approccio di Quaini. La rete spiana altri varchi al Catanzaro che prova con Onescu a raddoppiare, mentre il Racing non riesce a portare pericoli se non sul finire di frazione con Corvia (37’) e soprattutto con Lazzari (43’) che costringe Nordi ad una difficile parata difficile.

Nel secondo tempo il Racing Fondi tiene maggiormente palla ma non riesce mai ad arrivare nell’area giallorossa, il Catanzaro è sempre presente a se stesso e controlla le operazioni affidandosi a qualche ripartenza. L’unica emozione della ripresa, arriva al 27’ con Quaini che sferra un tiro dalla trequarti costringendo Nordi ad una parata in due tempi. Nel finale, una gara in cui il primo ammonito è arrivato dopo un’ora di gioco, s’incattivisce e ne fanno le spese Onescu e Mastropietro che finiscono anzitempo sotto la doccia.



Il tabellino:

CATANZARO-RACING FONDI 1-0

MARCATORE: 9' pt Maita (C).

CATANZARO (3-4-1-2): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sirri; Zanini, Marin (32’ st Icardi), Maita (12’ st Kanis), Nicoletti (32’ st Benedetti); Onescu; Puntoriere (1’ st Lukanovic) Falcone (11’ st Spighi). A disp.: Marcantognini, Pellegrino, Riggio, Marchetti, Imperiale, Van Ransbeeck, Anastasi. All.: Dionigi.

RACING FONDI (4-3-1-2): Elezaj; Galasso, Vastola, Ghinassi (38’ st Ciotola), Paparusso; Vasco, Quaini, Ricciardi (18’ st Nolè); Addessi (26’ st De Sousa); Lazzari (38’ st Mastropietro) Corvia. A disp.: Cojocaru, Pompei, Maldini, Pezone, De Leidi, Tommaselli, Utzeri. All.: Mattei.



ARBITRO: Zufferli di Udine.

Guardalinee: Caso-Montagnani.

ESPULSI: 46' st Onescu (C) e Mastropietro (R) per reciproche scorrettezze.

AMMONITI: Ricciardi (R), Vasco (R), Sirri (C), Lukanovic (C), Quaini.

NOTE: spettatori 3330 (1504 paganti), incasso 25487 euro. Angoli: 5-4 per il Catanzaro. Recupero: 0' pt, 5’ st.





Carlo Talarico